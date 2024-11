Grand Theft Auto V: Premium Edition & Megalodon Shark Card Bundle è in sconto su Instant Gaming

Su Instant Gaming, è possibile acquistare Grand Theft Auto V: Premium Edition & Megalodon Shark Card Bundle a un prezzo scontato. Originariamente a 115€, ora è disponibile a 21.99€. Considerando l'IVA italiana al 22%, il prezzo finale è di circa 26.03€. Scopri di più e acquista il gioco direttamente da questo link oppure tramite il box qui sotto. Questo pacchetto include il gioco completo Grand Theft Auto V, l'accesso a Grand Theft Auto Online e il Criminal Enterprise Starter Pack, perfetto per i nuovi giocatori che vogliono iniziare rapidamente a costruire un impero criminale. Inoltre, il pacchetto include la Megalodon Shark Card, che ti fornisce ben 10.000.000 di GTA$ da spendere in GTA Online per acquistare proprietà, veicoli, armi e altro.