A Vampyre Story: A Bat's Tale è il seguito ufficiale dell'ultima avventura di due ex-LucasArts dei tempi d'oro

L'annuncio è stato dato in occasione dell'evento AdventureX , convention inglese dedicata ai giochi narrativi, organizzata per la prima volta nel 2011 e diventata con il tempo un punto di riferimento per gli appassionati.

Annunciato a sopresa A Vampyre Story: A Bat's Tale , una nuova avventura punta e clicca che vede coinvolti due storici nomi della LucasArts dei tempi d'oro : Bill Tiller e Dave Harris. Insieme a loro ci sono i ragazzi di Tag of Joy, che nel recente passato ci hanno graziati con l'ottima avventura punta e clicca Crowns and Pawns: Kingdom of Deceit . I presupposti che la nuova opera con protagonista Mona DeLafitte e il pipistrello Froderick venga fuori un piccolo gioiello ci sono tutti.

Un gradito ritorno.

Per adesso A Vampyre Story: A Bat's Tale è stato annunciata solo per PC, senza una data d'uscita precisa. Racconterà il seguito delle vicende di Mona, una cantante d'opera parigina trasformata in una vampira. Questa volta dovrà riuscire a fuggire dalle grinfie di un malvagio scienziato, fermandone i piani nefandi. Dovrà anche continuare a cercare un modo per tornare a casa.

Come spiegato in un'intervista con Adventure Game Hotspot, Tiller ha ricomprato i diritti di A Vampyre Story da Crimson Cow qualche tempo fa, per poi dedicarsi a cercare un team di sviluppo che realizzasse una demo del gioco da presentare agli eventuali finanziatori. La scelta è caduta su Tag of Joy, i cui componenti sono oltretutto dei grandi fan delle opere di Tiller.

Di Bill Tiller sono noti soprattutto i titoli realizzati per LucasArts, tra i quali alcuni classici riconosciuti della storia dei videogiochi, come Full Throttle, The Dig (avventura punta e clicca scritta da Steven Spielberg) e The Curse of Monkey Island, per citarne alcuni. Dave Harris ha firmato sempre alcuni dei classici di LucasArts, come Grim Fandango, Outlaws e Star Wars: Jedi Knight - Dark Forces II. Parliamo di due sviluppatori veterani, insomma.

Curiosità finale: l'edizione italiana del primo A Vampyre Story fu curata e pubblicata nel nostro paese da Multiplayer.it.