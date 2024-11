Stellar Blade su PS5 Pro ha due nuove modalità grafiche, una è “fantastica” per Digital Foundry

Con un post su X, gli sviluppatori di Shift Up hanno annunciato la disponibilità di un aggiornamento per Stellar Blade che introduce il supporto nativo a PS5 Pro tramite due nuove modalità grafiche, Pro e Pro Max. Chiaramente la redazione di Digital Foundry ha avuto modo di testarle e il verdetto è molto positivo.

I tech enthusiast parlano di una modalità "fantastica" e l'altra "molto stramba". La prima offre una risoluzione 4K tramite PSSR e framerate a 60 fps. Non solo, attiva anche la modalità High Frame-Rate, che garantisce sugli schermi compatibili a 120Hz un framerate praticamente fisso a 80 fps, ad eccezione dei filmati cappati a 60 fps. L'altra, come confermato anche da Shift Up, invece offre una risoluzione 4K nativa con TAA a 50 fps.