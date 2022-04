Minecraft, il film: Jason Momoa in trattativa per il ruolo di protagonista

Jason Momoa è in trattativa per il ruolo di protagonista nel film di Minecraft: lo rivela l'Hollywood Reporter, specificando tuttavia che l'attore non ha ancora firmato un contratto per il progetto in questione.

Sappiamo che il film di Minecraft aveva già una data di uscita fissata, uh, al mese scorso: complice la pandemia, i lavori sono stati messi in pausa e dunque bisognerà attendere ancora parecchio prima di vedere la pellicola nei cinema.

Peraltro ci sono già stati diversi avvicendamenti dietro le quinte, con un cambio di regia dovuto ad alcune differenze creative con Mojang. Ora a dirigere il film sarà Jared Hess, mentre i produttori di Dune, Mary Parent e Roy Lee, saranno anch'essi a bordo.

Jason Momoa

Al momento il progetto è ancora piuttosto nebuloso, tanto che non è chiaro quale sarà esattamente il ruolo di Momoa, qualora si dovesse giungere a un accordo. La sinossi rivelata nel 2019 da Mojang risultava infatti piuttosto generica.

"Il malvagio Ender Dragon ha intrapreso un percorso di devastazione, spingendo una giovane ragazza e il suo gruppo di insoliti avventurieri a partire per la missione di salvare l'Overworld", recitava.