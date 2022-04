Crazy Taxi e Jet Set Radio per sfidare Fortnite nel "super gioco" di SEGA, dice Bloomberg

Versioni ad alto budget di Crazy Taxi e Jet Set Radio farebbero parte del tanto chiacchierato super gioco di SEGA, che secondo quanto riportato da Bloomberg rappresenterebbe il progetto che la casa giapponese sta preparando per lanciare la sua sfida a Fortnite.

Come già emerso, il super gioco di SEGA è una specie di macro progetto che al proprio interno includerà diversi prodotti, incluse appunto interpretazioni in chiave tripla A dei grandi successi arcade del passato.

L'obiettivo di SEGA, secondo una fonte interna, sarebbe quello di dar vita a un'esperienza online ad accesso gratuito, dunque nell'ambito di un modello free-to-play, ma caratterizzata da un forte richiamo grazie alla popolarità di determinate proprietà intellettuali.

I giochi che faranno parte di questa sorta di collection saranno aperti a sfide cross-platform e votati alla personalizzazione attraverso i tradizionali sistemi di monetizzazione, dunque microtransazioni per l'acquisto di oggetti estetici e così via.

Diverse persone riferiscono che il nuovo Crazy Taxi sarebbe in lavorazione da oltre un anno e verrà eventualmente pubblicato fra il 2024 e il 2025, così come il nuovo Jet Set Radio, sebbene in questa fase tutto potrebbe accadere: anche che entrambi i titoli vengano rivisti o cancellati.