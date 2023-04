Rick e Morty The Anime annunciato: prima immagine e periodo di uscita svelati

Tramite l'account ufficiale di Rick e Morty è stato annunciato che nel corso del 2023 sarà pubblicato Rick e Morty The Anime, una versione alternativa in stile anime della serie di Adult Swim. Sarà distribuita tramite HBO Max, il servizio di video streaming di HBO.

Al momento questo è quanto sappiamo. Non viene indicato in alcun modo la trama di questa versione di Rick e Morty, anche se possiamo supporre che sarà originale: non avrebbe molto senso riproporre le stesse vicende solo con uno stile grafico alternativo. Non sappiamo nemmeno chi sarà a doppiare i personaggi: il creatore Justin Roiland è stato assolto dalle accuse ed è possibile che si occupi anche di questa versione di Rick e Morty.

In termini di stile grafico, tutto quello che è stato condiviso è presente nel tweet qui sotto: una singola immagine che ci mostra il nuovo aspetto di Morty e di Rick. Le caratteristiche fondamentali dei due personaggi sono state rispettate, questo è certo.

Diteci, cosa ne pensate?