Pokémon Scarlatto e Violetto: premi, date di iscrizioni e avvio della Global Challenge 2023 II

Pokémon Scarlatto e Violetto saranno al centro di un nuovo evento a tempo limitato: la Global Challenge 2023 II, ovvero è la seconda fase della Global Challenge 2023 II. Questo nuovo avvenimento permetterà di ottenere una serie di premi, ovvero 10.000 Punti Lega e uno zaino Mega Ball.

Le iscrizioni per il Global Challenge 2023 II di Pokémon Scarlatto e Violetto sono aperte dal 13 aprile 2023 al 20 aprile 2023. Le battaglie avranno luogo dal 21 aprile al 23 aprile. I 10.000 Punti Lega saranno assegnati a tutti i partecipanti, mentre lo zaino Mega Ball sarà assegnato a tutti i giocatori connessi a Pokémon HOME che parteciperanno a tre o più battaglie.

Lo zaino necessiterà di un codice che sarà inviato ai giocatori di Pokémon Scarlatto e Violetto tramite Home, dopo la conclusione della competizione. Non aspettatevi di ricevere quindi l'oggetto nell'istante in cui completate la terza battaglia della Global Challenge 2023 II.

A inizio notizia e nel tweet qui sopra, condiviso da Serebii.net, potete vedere lo zaino Mega Ball di Pokémon Scarlatto e Violetto. Come è facile intuire, è bianco e blu, con gli spallacci rossi che richiamano le due strisce rosse della Mega Ball (in inglese nota come Great Ball).

Diteci, parteciperete all'evento, oppure al momento non vi state cimentando nelle sfide di Pokémon Scarlatto e Violetto?

