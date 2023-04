Pokémon Go: i fan sono contro Niantic e aprono una petizione per cambiare i dettagli di un update

I giocatori di Pokémon Go hanno scritto una lettera aperta a Niantic chiedendole di riconsiderare i cambiamenti recentemente annunciati per il raid a distanza.

La scorsa settimana Niantic, lo sviluppatore di Pokémon Go, ha condiviso un post sul blog che annunciava una serie di cambiamenti in arrivo per la funzione del pass raid remoto nel gioco mobile. I pass per i raid remoti sono stati introdotti nel 2020, durante la pandemia di COVID-19, e hanno permesso ai giocatori di partecipare ai raid locali dalla sicurezza delle loro case.

Ora, nell'aprile del 2023, Niantic vuole iniziare a rendere questi pass per i raid a distanza meno appetibili, aumentando il costo di acquisto tramite valuta di gioco, limitando il numero di raid a distanza a cui gli Allenatori possono partecipare a non più di cinque al giorno e adottando altre misure. Poco dopo l'annuncio, alcuni giocatori di Pokémon Go hanno invitato i fan di Pokémon Go a smettere di supportare Niantic.

Oggi, 4 aprile, un gruppo di appassionati di Pokémon Go ha condiviso una lettera aperta a Niantic e ha avviato una petizione su Change.org per modificare leggermente queste novità che entreranno in vigore il 6 aprile 2023. La lettera e la petizione sono state condivise da diverse figure di spicco della comunità e recitano: "Vogliamo che Pokémon Go abbia successo e vogliamo poter giocare a questo gioco (il gioco che amiamo) per gli anni a venire".

La lettera prosegue: "Sfortunatamente, noi, nel complesso, ci sentiamo inascoltati. Più e più volte le nostre domande non trovano risposta; le nostre preoccupazioni non vengono affrontate; e soprattutto le nostre esigenze non vengono prese nella giusta considerazione". Gli autori della lettera hanno suggerito che la decisione di Niantic causerà "danni" agli allenatori che vivono in zone rurali, agli allenatori con disabilità, agli allenatori che soffrono di grave ansia sociale, agli allenatori che fanno i turni di notte, agli allenatori che sono genitori single e a molte altre persone.

Il resto della lettera propone cambiamenti alternativi che Niantic può apportare che, invece di rendere più difficile l'uso dei pass per i raid a distanza, potrebbe "premiare in modo significativo i giocatori che fanno raid di persona" con ricompense come la garanzia di Caramelle rare XL, l'aumento delle probabilità di avere un amico fortunato e l'offerta di oggetti premium come Incubatrici e Pezzi di stella.

La lettera si conclude con: "Siamo tristi, sconvolti e scoraggiati perché le interazioni con i nostri amici non saranno più libere per ogni tipo di allenatore di Pokémon Go". Al momento in cui scriviamo, la petizione "Save Remote Raiding in Pokémon Go!" ha ottenuto oltre 57.000 firme sulle 75.000 previste.

Pokémon GO può creare veri legami, come ad esempio è accaduto a questo allenatore che ha lasciato un regalo vero alla sua vicina PokeStop.