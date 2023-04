Electronic Arts domina su PlayStation e Xbox, è il publisher con più utenti attivi

Electronic Arts è stato il publisher con più utenti attivi su PlayStation e Xbox nel periodo che va da settembre 2022 a febbraio 2023, stando alle rilevazioni effettuare da Ampere Analysis in merito alla capacità di "engagement" dei vari attori dell'industria videoludica.

Grazie in particolare a FIFA 23, che punta a diventare l'episodio più venduto di sempre per la serie, l'azienda americana è riuscita a superare il coinvolgimento generato dalle produzioni targate Activision Blizzard (dunque Call of Duty) ed Epic Games (dunque Fortnite).

Come si può vedere nel grafico qui sotto, Activision ha visto un picco degli accessi nel mese di novembre, in concomitanza con l'uscita di Call of Duty: Modern Warfare 2, così come accaduto (ma in maniera più limitata) a Sony in occasione del lancio di God of War Ragnarok.

I publisher e la loro capacità di engagement da settembre 2022 a febbraio 2023

Stranamente nel caso di Epic Games è accaduto il contrario, con una contrazione degli utenti nel mese di novembre 2022 per poi risalire a dicembre, mentre Take-Two e dunque GTA 5 sembrano produrre un engagement piuttosto costante nel tempo, senza sbalzi particolari.

"La coerenza di Electronic Arts nel condividere utenti attivi fra tutte le console è encomiabile", ha dichiarato Piers Harding-Rolls, direttore di Ampere Analysis. "Sebbene Fortnite rimanga il gioco da battere, l'ampio catalogo di EA la mette in una posizione di forza su Xbox e PlayStation."