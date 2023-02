FIFA 23 punta a diventare l'episodio più venduto di sempre per la serie EA

FIFA 23 punta a diventare l'episodio più venduto di sempre per la serie calcistica prodotta da Electronic Arts: lo ha annunciato il CEO dell'azienda, Andrew Wilson, nel corso dell'ultimo incontro con gli investitori relativo al quarto trimestre del 2022.

Protagonista del lancio migliore di sempre per la serie, con più di dieci milioni di giocatori, FIFA 23 ha fatto segnare un aumento delle prenotazioni pari al 4% su base annua e un aumento delle vendite pari al 50% negli USA rispetto ai numeri totalizzati da FIFA 22.

Non è tutto: FIFA 23 ha anche determinato un grado di coinvolgimento da record durante il trimestre da ottobre a dicembre dello scorso anno, chiaramente in corrispondenza con i Campionati Mondiali di Calcio che si sono tenuti in Qatar.

Come saprete, dal 2023 FIFA diventerà EA Sports FC e sarà interessante capire se il cambio di nome influenzerà negativamente i risultati del franchise, rendendolo meno riconoscibile, o se la progressione positiva verrà conservata.

Ulteriori dettagli li trovate nella nostra recensione di FIFA 23.