Death Stranding 2, Elle Fanning ha parlato con Hideo Kojima del suo ruolo nel gioco

Elle Fanning è intervenuta come ospite nell'ultimo episodio del podcast di Hideo Kojima, Brain Structure, e ha parlato con il game director giapponese del suo ruolo in Death Stranding 2: a quanto pare, il personaggio di Elle sarà centrale per la storia.

"Sono sempre stato un fan di Elle e ho seguito i suoi film fin da quando era una ragazzina", ha detto Kojima. "Ovviamente ho visto 'Super 8', ma ha lavorato anche con Nicolas Winding Refn in 'The Neon Demon' e lui mi ha parlato più e più volte di che splendida persona sia."

Protagonista di una serie di foto dal set di motion capture di Death Stranding 2, Elle Fanning è dunque da tempo una sorta di ossessione per Kojima, che aveva pensato a lei fin dall'inizio di questo progetto e ha potuto contattarla grazie all'amicizia con il regista danese.

"Nicolas mi ha detto 'Hideo è un genio e vuole che tu sia nel suo gioco', e che sarebbe stata un'esperienza straordinaria", ha raccontato Elle Fanning. "Al che mi sono detta che volevo farne parte, abbiamo avuto una conversazione su Zoom e tu (Kojima, NdR) mi hai rivelato un sacco di segreti sulla storia di Death Stranding 2 che ovviamente non rivelerò."

"Sono rimasta davvero intrigata dal personaggio che mi avete chiesto di interpretare, volevo davvero farlo", ha aggiunto la Fanning, spiegando che era tutto nuovo e sorprendente ai suoi occhi anche perché non ha mai avuto la passione per i videogiochi, crescendo, e non conosce dunque questo medium.

Sul finale della puntata, Geoff Keighley ha spiegato che Kojima ha scritto la storia di Death Stranding 2 attorno al personaggio di Elle Fanning, che dunque svolgerà un ruolo assolutamente centrale nel gioco.