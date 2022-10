FIFA 23: lancio migliore di sempre per la serie, con più di dieci milioni di giocatori

Electronic Arts ha deciso di festeggiare l'ottimo lancio di FIFA 23, il migliore di sempre per la serie, con 10,3 milioni di giocatori registrati nella prima settimana. Nessuno dei precedenti capitoli aveva fatto numeri simili in così poco tempo.

Nick Wlodyka, GM di EA Sports FC ha dichiarato che la risposta dei fan è stata incredibile e che i numeri del gioco sono da record. Come sempre, le recensioni negative, ricevute ad esempio su Steam e Metacritic, non sono servite praticamente a nulla, ossia non hanno fatto desistere le masse dall'acquisto.

FIFA 23 vanta più di trecento partner, 19.000 giocatori, 700 squadre, cento stadi e trenta campionati di tutto il mondo. Insomma, ci sono molte competizioni prestigiose come UEFA Champions League, UEFA Europa League, UEFA Europa Conference League, CONMEBOL Libertadores, CONMEBOL Sudamericana, Premier League, LaLiga Santander, Bundesliga, Ligue 1 e Serie A che si trovano soltanto nel gioco di Electronic Arts.

FIFA 23 è stato sviluppato da EA Vancouver ed EA Romania ed è disponibile per PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X e S e PC. Se volete saperne di più, vi invitiamo a leggere la nostra recensione di FIFA 23.