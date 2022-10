Il Cortocircuito di oggi, 12 ottobre, parlerà di Xbox Keystone, Meta Quest e altro

Il Cortocircuito ritorna oggi, in diretta su Twitch, a partire dalle 16:00, con un'altra puntata memorabile della nostra rubrica settimanale, sempre in compagnia di Pierpaolo Greco, Alessio Pianesani e Francesco Serino con un paio di argomenti di sicuro interesse e non solo, andando a coprire le novità riguardanti il possibile Xbox Keystone avvistato in questi giorni e varie questioni emerse dal Meta Connect.

La puntata si presenta decisamente ricca perché gli spunti di riflessione presi in considerazione sono veramente molti, in questa settimana. Il primo argomento di oggi è dunque la possibilità che Microsoft abbia intenzione di lanciare un nuovo dispositivo incentrato esclusivamente sul gioco in cloud gaming. Non sarebbe una cosa da poco, visto che aprirebbe scenari alquanto inediti per un produttore console, con possibili ricadute anche sui concorrenti.

A questo proposito, parleremo anche dell'evoluzione di Xbox Game Pass e di come questo sia cresciuto negli anni, commentando i recenti dati emersi dai carteggi riguardanti la famosa questione sull'acquisizione di Activision Blizzard presso i vari organismi di antitrust per una valutazione sull'andamento generale di questa particolare visione del mercato videoludico.

L'altro argomento riguarda invece quanto emerso dall'evento Meta Connect di ieri, che ha presentato vari giochi per realtà virtuale e anche il nuovo Meta Quest Pro, visore high end da parte della compagnia che si propone come dispositivo d'avanguardia anche per i professionisti.

Insomma, c'è tanto da discutere con Pierpaolo, Francesco e Alessio in quella che si prospetta una puntata memorabile, in cui i nostri tre prodi reporter d'assalto nonché opinionisti da salotto buono dei videogiochi potranno esporre i loro punti di vista e considerazioni assortite.

Naturalmente ci sarà spazio anche per le vostre domande e per i vostri messaggi, che potete inviare in forma scritta od orale, iscrivendovi al nostro gruppo Telegram. Ne trasmetteremo il più possibile in diretta!

