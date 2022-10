Offerte Amazon: HDD esterno da 14, 16 e 18 TB in sconto con le Esclusive Prime

Oggi è il 12 ottobre 2022 e questo significa che è il secondo giorno delle Offerte Esclusive Prime di Amazon Italia. Anche oggi l'e-commerce offre tanti sconti interessanti ai quali potranno accedere solo gli iscritti a Prime, come ad esempio degli HDD da 14, 16 e 18 TB. Lo sconto va dal 30% al 39% a seconda del modello. I vari modelli sono ora in sconto e lo saranno solo per oggi e domani (11 e 12 ottobre). Ripetiamo che la promozione è valida solo per gli abbonati Prime. I prodotto sono venduti e spediti da Amazon.

I vari modelli di HDD dispongono di una porta USB 3.0 e sono plug-and-play. Questi HDD sono pensati per essere resistenti agli urti ed essere duraturi. Misurano 13.5 x 4.8 x 16.58 cm.

Vi segnaliamo inoltre che è disponibile il Canale Telegram dedicato alle Offerte di Multiplayer.it. Seguitelo per essere sempre aggiornati sulle ultime offerte selezionate dalla nostra redazione!

WD Elements HDD

Questa notizia include un link con affiliazione ad Amazon che può fruttare una commissione a Multiplayer.it.