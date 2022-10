Offerte Amazon: Zotac GeForce RTX 3080 Ti Trinity OC con un piccolo sconto

Oggi è il 12 ottobre 2022 e questo significa che è il secondo giorno delle Offerte Esclusive Prime di Amazon Italia. Anche oggi l'e-commerce offre tanti sconti interessanti ai quali potranno accedere solo gli iscritti a Prime, come ad esempio una GPU Zotac GEFORCE RTX 3080 Ti da 8 GB. Lo sconto è di 100€ circa rispetto al prezzo precedente. Questa scheda grafica ha un prezzo consigliato di circa 1.700€, ma il prezzo effettivo nell'ultimo periodo non era superiore ai 1.300€ circa. Il prodotto non è venduto e spedito da Amazon, ma la spedizione è gratuita.

Questa GPU Zotac GEFORCE RTX 3080 Ti da 8 GB propone una velocità di clock di 1695 MHz. Dispone di un'uscita HDMI 2.1 e tre uscite DisplayPort. Le misure sono 31.78 x 6.3 x 12.07 cm.

Vi segnaliamo inoltre che è disponibile il Canale Telegram dedicato alle Offerte di Multiplayer.it. Seguitelo per essere sempre aggiornati sulle ultime offerte selezionate dalla nostra redazione!

GPU Zotac GEFORCE RTX 3080 Ti da 8 GB

Questa notizia include un link con affiliazione ad Amazon che può fruttare una commissione a Multiplayer.it.