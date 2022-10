Scoperti due giochi NES inediti, tra cui una demo di Rare per Power Glove, all'asta

Due nuovi giochi NES inediti, tra i quali una sorta di demo per Power Glove da parte di Rare, sono stati scoperti dalla Video Game History Foundation e sono stati messi all'asta, cosa che rappresenta un evento piuttosto unico visto che è ovviamente difficile trovare in giro del software totalmente inedito per una console così vecchia.

Frank Cifaldi di Video Game History Foundation ha annunciato la prossima apertura dell'asta per questi rarissimi pezzi da collezione, che verosimilmente andranno via per cifre alquanto ragguardevoli. Per quanto riguarda i due giochi NES, si tratta di storie molto interessanti.



Il primo si intitola Battlefields of Napoleon, ed è a tutti gli effetti un gioco completo, che era giunto a un passo dalla distribuzione, con tanto di accordo di publishing e packaging organizzato. Per motivi al momento ignoti, tuttavia, la pubblicazione ufficiale saltò proprio all'ultimo momento.

L'altro gioco è in realtà una sorta di demo sviluppata per sfruttare il Power Glove, la bizzarra periferica a forma di guanto per NES che avrebbe dovuto sostituire il controller standard in maniera piuttosto futuribile ma anche decisamente poco convincente. In base a quanto riferito, si tratta di un progetto sviluppato da Rare (che all'epoca forse si chiamava ancora Ultimate Play the Game), cosa che lo rende già per questo particolarmente interessante.

L'idea di Cifaldi è raccogliere dei fondi per riuscire ad aggiudicarsi i due oggetti e poterli dunque esporre nella collazione della Video Game History Foundation.