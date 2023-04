Diablo 4: per completare un Pass Battaglia saranno necessarie 80 ore

Stando alle parole di Joseph Piepiora, l'associate game director di Diablo 4, saranno necessarie circa 80 ore per completare i vari Pass Battaglia stagionali che verranno resi disponibili dopo il lancio del gioco.

In un'intervista con MMORPG, Piepiora ha ribadito che Diablo 4 riceverà update di grosse dimensioni con contenuti della storia e un nuovo battle pass ogni tre mesi. Inoltre, stando alle sue parole le stagioni saranno strutturate in maniera simile a quelle di Diablo 3.

Completando vari obiettivi stagionali, sconfiggendo mostri, terminando quest e partecipando nelle varie attività offerte dal gioco, sarà possibile acquisire del "favore", in pratica i punti esperienza per far salire di livello il Pass Battaglia, che come sappiamo avrà due percorsi di ricompense, uno gratuito e l'altro premium.

"I giocatori avanzeranno attraverso il Pass Battaglia completando tutte le tipologie di attività di gioco per guadagnare ciò che chiamiamo "favore", che sarà ciò che fa aumentare di livello il pass", ha detto Piepiora.

"Guadagneranno favore completando missioni, uccidendo mostri e facendo ogni genere di cose. Ma guadagneranno anche del favore completando una serie di obiettivi diversi disponibili ogni stagione... Se hai familiarità con il percorso stagionale di Diablo III, non è del tutto diverso dal formato che abbiamo utilizzato per quel gioco e che ci è piaciuto così tanto.

"Quindi per completare il Pass Battaglia, mentre cerchi di svolgere le attività stagionali e gli altri contenuti nel gioco, servono circa 80 ore. Portare un personaggio al livello 100 potrebbe richiedere un po' di più a seconda di come si gioca."

Diablo 4 sarà disponibile dal 6 giugno 2023 per PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC, ma chi acquista la Deluxe o la Premium Edition può iniziare a giocare con qualche giorno di anticipo. Ecco i dettagli su date e orari di sblocco del gioco.