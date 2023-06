Marvel's Spider-Man 2, la co-op non è mai stata nei piani di Insomniac Games

Nonostante in Marvel's Spider-Man 2 ci saranno due protagonisti giocabili, ovvero Peter Parker e Miles Morales, a quanto pare una modalità cooperativa per due giocatori non è mai rientrata nei piani di Insomniac Games.

Come forse saprete, pochi giorni fa lo studio ha confermato che Marvel's Spider-Man 2 sarà "un'epica avventura single player" smontando le ipotesi riguardanti una possibile modalità cooperativa, nate da un'interpretazione sbagliata delle parole del doppiatore Nadji Jeter.

Il creative director, Bryan Intihar, è tornato sulla questione in una recente intervista con il The Washington Post, spiegando che fin dall'inizio dello sviluppo Marvel's Spider-Man 2 è sempre stato un titolo esclusivamente single-player e che l'introduzione di una modalità cooperativa avrebbe richiesto per ovvi motivi grandi cambiamenti per quanto riguarda il design e dal punto di vista tecnico.

"Fin dall'inizio, abbiamo sempre detto che volevamo creare un'esperienza single-player", ha detto Intihar. "Ci sono tanti grandiosi giochi cooperativi là fuori, ma noi volevamo raccontare la storia die due grandi eroi. Devi prendere delle grandi decisioni, come dal punto di vista del design e della tecnologia, per qualcosa come la co-op".

In compenso, come suggerito dal video gameplay del PlayStation Showcase e successivamente confermato da Insomniac Games, in Marvel's Spider-Man 2 sarà possibile passare da Peter Parker a Miles Morales, e viceversa, in un'istante e in quasi qualsiasi momento, una meccanica sotto molti punti di vista simile a quella vista in GTA 5.

Marvel's Spider-Man 2 è in sviluppo in esclusiva per PS5, con il lancio previsto durante l'autunno 2023.