Marvel's Spider-Man 2 avrà una modalità cooperativa, rivela l'attore di Miles Morales

A quanto pare Marvel's Spider- Man 2 includerà una modalità cooperativa: lo ha rivelato Nadji Jeter, l'attore di Miles Morales, durante un panel a cui ha partecipato, anticipando un reveal in tal senso che probabilmente arriverà nella serata di mercoledì.

Nel rispondere alla domanda diretta di un fan, Jeter ha balbettato di non sapere se la feature fosse stata annunciata ufficialmente o meno nel trailer di Marvel's Spider-Man 2, ma ha praticamente fatto capire che la co-op ci sarà.

Nel riferirsi poi al personaggio di Venom, che come sappiamo sarà probabilmente il villain principale del nuovo episodio, il giovane attore ha detto che verrà sfruttato a fondo, in particolare i simbionti che "saranno dappertutto" all'interno dello scenario. Le sue parole partono al minuto 5.00 del video qui sotto.

Non è tutto: Jeter ha detto anche che Miles Morales diventerà più esperto e consapevole delle proprie capacità in Marvel's Spider-Man 2, utilizzando ad esempio le sue ragnatele in maniera fantasiosa sia per quanto concerne il web swinging che i combattimenti.

Ulteriori dettagli, come detto, li scopriremo senz'altro durante il PlayStation Showcase annunciato alcuni giorni fa, che verrà trasmesso nella sera del 24 maggio a partire dalle 22.00, ora italiana, e che potrete ovviamente seguire in diretta qui su Multiplayer.it.