Weird West: Definitive Edition, versione Nintendo Switch annunciata da Devolver Digital

Il publisher Devolver Digital ha annunciato in via ufficiale la versione Nintendo Switch di Weird West: Definitive Edition, la versione migliorata del particolare RPG strategico western di WolfEye Studios, ma ancora senza una data d'uscita precisa.

Intanto sono stati aperti i pre-ordini per l'edizione fisica, che coinvolgerà anche Nintendo Switch. Le versioni su supporto fisico di Weird West: Definitive Edition sono infatti PS5 e Nintendo Switch, cosa che conferma il prossimo arrivo del gioco sulla piattaforma Nintendo, ma ancora non c'è una data d'uscita precisa per quest'ultima.

Weird West: Definitive Edition è disponibile su PS5 e Xbox Series X|S dallo scorso 8 maggio, giunto direttamente anche all'interno del catalogo di Xbox Game Pass in questa nuova versione. A breve distanza viene dunque confermata anche l'edizione per Nintendo Switch, in attesa di ulteriori dettagli al riguardo.

Si tratta di una versione aggiornata e migliorata del particolare strategico ad ambientazione fanta-western di WolfEye Studios, strutturato come una sorta di immersive sim ma con una forte connotazione tattica. Oltre a un upgrade tecnico con tra risoluzione e performance sulle console di nuova generazione, la versione Definitive introduce anche vari miglioramenti in termini di "Quality of Life" tra interfaccia e sistemi di gioco.

Sono stati inoltre introdotti nuovi contenuti, tra i quali la nuova modalità Nimpossible con perma-death, un sistema di scrap per le armi, nuovi incontri, ambientazioni inedite all'interno delle miniere, variazioni aggiuntive per le armi e molto altro, per una revisione generale del gioco che dovrebbe interessare anche coloro che lo conoscono già dalla versione standard.