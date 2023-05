Weird West: Definitive Edition è disponibile su PS5 e Xbox Series X|S, trailer di lancio

Come da programma, Weird West: Definitive Edition è disponibile da oggi su PS5 e Xbox Series X|S, peraltro disponibile direttamente nel catalogo di Xbox Game Pass sulla piattaforma Microsoft, con un trailer di lancio che ci ricorda la sua uscita.

Si tratta di una versione aggiornata e migliorata del particolare strategico ad ambientazione fanta-western di WolfEye Studios, strutturato come una sorta di immersive sim ma con una forte connotazione tattica.

La nuova versione per PS5 e Xbox Series X|S porta con sé vari miglioramenti e un upgrade tecnico con risoluzione a 4K e 60 fps sulle console di nuova generazione.

Oltre a queste caratteristiche, sono stati effettuati vari miglioramenti in termini di "Quality of Life" tra interfaccia e sistemi di gioco oltre a nuovi contenuti, tra i quali la nuova modalità Nimpossible con perma-death per coloro che cercano una sfida particolarmente impegnativa.

Inoltre, tra le novità c'è un sistema di scrap per le armi, nuovi incontri, ambientazioni inedite all'interno delle miniere, variazioni aggiuntive per le armi e molto altro, per una revisione generale del gioco che dovrebbe interessare anche coloro che lo conoscono già dalla versione standard.

Per conoscerlo meglio, vi rimandiamo alla nostra recensione di Weird West, che è peraltro il nuovo gioco di Raphaël Colantonio, tra i maggiori autori di Dishonored e Prey, uscito poi da Arkane per fondare il team WolfEye Studios.