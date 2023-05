Diablo 4 protagonista di un nuovo trailer con i riconoscimenti della stampa sulla beta

Blizzard ha pubblicato un nuovo trailer per Diablo 4, che in maniera piuttosto inusuale si incentra sui riconoscimenti ottenuti dalla beta pubblica andata in scena nelle scorse settimane, come testimonianza degli ottimi feedback ricevuti finora dal gioco.

Solitamente, gli "accolades trailer" si riferiscono alle recensioni, ma in questo caso Blizzard ha voluto registrare anche i commenti positivi ricevuti finora sulla versione di prova di Diablo 4, e così vediamo questo breve trailer con tanto di commenti entusiastici per l'open beta andata in scena a marzo.

In effetti, la prova su Diablo 4 sembra aver convinto un po' tutti, anche se ovviamente si trattava solo di una piccola parte del gioco completo.

Nel frattempo, c'è già una nuova beta in arrivo nei prossimi giorni con il "Server Slam" fissato dal 12 al 14 maggio, dunque ci sarà modo di tornare nel mondo di Diablo 4 anche prima del lancio. Ricordiamo che l'uscita del gioco è fissata per il 6 giugno 2023 su PC e console e nel frattempo Diablo 4 è in fase gold, dunque i lavori sullo sviluppo sono completati e il titolo non dovrebbe incorrere in posticipi.

Oltre ai commenti della stampa specializzata, nel trailer vediamo soprattutto un montaggio di varie scene d'intermezzo per Diablo 4.