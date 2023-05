PlayStation Showcase, data potenziale svelata da una fuga di notizie

Il giornalista Jeff Grubb ha svelato quella che dovrebbe essere la data del tanto chiacchierato PlayStation Showcase: il 25 maggio 2023. Si tratta dell'occasione che tanti fan PlayStation stanno aspettando per conoscere le novità in arrivo per PS5 nei prossimi mesi e anni.

Grubb ha svelato la data aggiornando il suo elenco degli eventi estivi, come potete vedere nel tweet sottostante.

Naturalmente non è possibile stabilire cosa sarà annunciato durante l'evento, sempre che lo stesso sia confermato. Quasi sicuramente sarà la vetrina per l'attesissimo Marvel's Spider-Man 2, che dovrebbe arrivare prima della fine del 2023 (si parla di settembre). Inoltre ci potrebbe essere spazio per annunci a sorpresa come quello del remake di Metal Gear Solid 3, ma anche del gioco live service di Naughty Dog ambientato nel mondo di The Last of Us.

Altra possibilità è che venga mostrata la PS5 con disco estraibile, ma anche il controller portatile con schermo per lo streaming dei giochi di cui si è parlato negli scorsi mesi. Insomma, di carne al fuco ce n'è molta, anche perché Sony in particolare ha pochissimo di annunciato in questo momento.

Ovviamente vi invitiamo a non prendere la data come per sicura, in assenza di annunci da parte di Sony. Lo stesso Grubb parla della possibilità che sia spostata.