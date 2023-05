Doom 2 RPG convertito per PC tramite ingegneria inversa

Doom 2 RPG è stato convertito con successo per PC grazie all'ingegneria inversa eseguita sul codice originale. Si tratta di un'operazione meritoria per diversi motivi, in particolare per aver salvato il gioco dall'oblio cui era destinato, essendo l'originale disponibile solo per sistemi mobile ormai non più supportati.

Vediamo un filmato della conversione del gioco su PC:

Naturalmente per poter giocare alla conversione dovete possedere una copia del file Doom 2 RPG.ipa originale. Per scaricare i file della conversione, potete invece andare su Doomworld, dove viene notificata anche la necessità di installare OpenAL per lanciare il gioco.

La conversione supporta i controlli touch, i controller di Xbox, PlayStation e generici.

Per chi non lo conoscesse, Doom 2 RPG è un gioco di ruolo ufficiale della serie Doom, pubblicato nel 2010 su sistemi mobile. Sostanzialmente è un dungeon crawler di buona fattura che purtroppo non ha ricevuto altri seguiti.

Se vi interessa, anche il primo capitolo, Doom RPG, è stato già convertito per PC, sempre tramite ingegneria inversa. Lo trovate qui.