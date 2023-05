Gylt: l'ex-esclusiva Stadia è comparsa su Steam, lancio vicino su PC e console?

Gylt è rimasto finora una delle rare esclusive Google Stadia, ma potrebbe presto fare il salto su PC Windows standard attraverso Steam e probabilmente anche su console, considerando che il gioco ha ora una pagina ufficiale sullo store di Valve, sebbene ancora senza data d'uscita.

Il suo arrivo era in effetti atteso, visto che lo stesso team di sviluppo, Tequila Works, aveva detto chiaramente che il gioco sarebbe stato presto disponibile su altre piattaforme, ma a questo punto dovrebbe mancare poco, considerando che su Steam è tutto pronto per il lancio con la sua pagina ufficiale.

Gylt è un particolare action adventure con puzzle, caratterizzato da un tono piuttosto inquietante e avventuroso. Ambientato in una vecchia città mineraria immaginaria nello Stato del Maine, il titolo mette in scena una strana avventura con protagonista Sally, una ragazza che, inseguita da alcuni bulli, si ritrova in una versione distorta della sua città.

In questa, sembra che tutte le paure e i brutti ricordi che infestano la mente della ragazza si siano materializzati, all'interno di un mondo surreale e malinconico dove gli incubi prendono forma. A questo punto, attendiamo ulteriori informazioni che non dovrebbero tardare ad arrivare, forse con un lancio previsto anche su console oltre che su Steam.