Diablo 4: una collaborazione con KFC porterà ricompense in-game

Pare che Blizzard abbia in programma una collaborazione con KFC per Diablo 4: sebbene la cosa possa sembrare bizzarra, attraverso questa iniziativa sarà possibile ottenere dei bonus in-game, sebbene non sia chiaro al momento se si tratti di oggetti esclusivi o meno.

La questione è emersa sul subReddit di Diablo 4, in seguito all'avvistamento dell'iniziativa all'interno dell'app dedicata a KFC, ovvero Kentucky Fried Chicken, la celebre catena di fast food incentrata su pollo fritto e derivati vari.

L'iniziativa sembra che abbia inizio il 29 maggio 2023 e dovrebbe consentire di ottenere fino a 5 ricompense particolari all'interno di Diablo 4, effettuando acquisti presso la catena KFC online o attraverso l'app dedicata.

Non ci sono ancora informazioni precise sugli oggetti in questione, ma si parla genericamente di "asset in-game su Diablo". Ovviamente ci auguriamo che non si tratti di oggetti marchiati KFC o armi a forma di Chicken Sandwich.

Una conseguenza curiosa di tutto questo è il fatto che questa iniziativa stia già raccogliendo delle critiche, che tuttavia non sono legate tanto all'idea di un possibile product placement o a un connubio ben poco consono (sebbene abbastanza in linea con molte altre iniziative similari in ambito videoludico) quanto piuttosto perché la catena KFC non è diffusa in tutti i paesi e i giocatori temono che questo possa portare a una disparità di trattamento tra utenti appartenenti a zone geografiche diverse.

Nel frattempo, ricordiamo che l'open beta di maggio è in arrivo, così come un nuovo livestream in cui si parlerà di contenuti post-lancio e pass.