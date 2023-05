Incoronazione di re Carlo: i videogiocatori si stanno sbizzarrendo con i meme

Se nel 2023 ti chiami Charles Philip Arthur George e vieni incoronato re come Carlo III d'Inghilterra, il minimo che puoi aspettarti è che la rete si sbizzarrisca con i meme a commento dell'evento pubblico. In questo i giocatori sono stati particolarmente attivi nell'ironizzare sul nuovo sovrano, sottolineando i momenti chiave dell'incoronazione attraverso i videogiochi stessi, spesso criticando i costi sostenuti dalla collettività, a fronte dell'impoverimento generale dei cittadini inglesi degli ultimi anni.

Ad esempio l'opulenza delle vesti di re Carlo III e dei gioielli rubati in Sud Africa nel periodo coloniale sono stati paragonati al grinding: quante ore ci saranno volute per avere i mezzi per acquistarli?

Secondo altri alcuni dei partecipanti all'incoronazione sarebbero delle build "faith" o "strenght" di Elden Ring.

Una delle domande più pregnanti che si sono posti i videogiocatori è quella sul valore in pesetas, la moneta di Resident Evil 4, dei gioielli di Carlo.

Non poteva poi mancare un meme dedicato a Star Wars, con alcuni che si sono chiesti come sarebbe stata la veste dorata di Carlo addosso a Snoke, il capo del Primo Ordine.

Altri hanno sottolineato l'età anagrafica di Carlo passando da Spongebob.

La fonte riporta anche un coro di tifosi scozzesi che hanno deciso di inviare un simpatico messaggio al nuovo re.

Non l'hanno presa molto bene, evidentemente.