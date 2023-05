YouTuber attaccato per aver spruzzato del deodorante su dei videogiocatori durante un evento

Uno youtuber australiano, tal Boggles, è sotto attacco per aver compiuto un gesto considerato offensivo e potenzialmente danno contro dei videogiocatori riuniti in una convention: gli ha spruzzato addosso del deodorante . L'evento in questione è il DreamHack di Melbourne e Boggles sta subendo moltissime critiche per il cattivo gusto dimostrato e non solo. Ma da cosa nasce il suo gesto?

È abbastanza noto che alcuni eventi in cui si raccolgono molte persone in ambienti chiusi possano essere spiacevoli da odorare. In particolare pare che molti di quelli videoludici siano particolarmente detestabili da questo punto di vista, tanto che in passato durante alcuni lan party particolarmente frequentati gli organizzatori permisero ai partecipanti di entrare nelle sale dove si giocava solo previa doccia.

C'è anche chi ha dato un nomignolo al problema, chiamandolo "Convention Funk", per dire quanto è diffuso e sentito. Da qui è nato il gesto di Boggles, pensato come uno scherzo: il nostro ha spruzzato del deodorante vicino ad alcuni dei presenti al DreamHack per poi condividere un video online a caccia di click e consensi.

Il problema del comportamento di Boggles non è tanto l'aver offeso qualcuno, quanto il rischio causato verso chi avrebbe potuto essere allergico ad alcune delle sostanze di quei particolari deodoranti.

Nick Bobir, il fondatore del team eSport australiano The Chiefs, ha chiesto di inserire lo youtuber nella lista nera dei futuri eventi, come il PAX, il DreamHack o lo IEM, chiedendosi poi ironicamente quanto sarebbe stato più divertente se Boggles avesse spruzzato il deodorante sopra a una folla di fan del Rugby.

Comunque sia, dopo aver accumulato più di 100.000 visualizzazioni, Boggles è stato bandito da tutti i futuri eventi dell'ESL.