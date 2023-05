Diablo 4: un trailer dell'open beta di maggio ci dà il benvenuto al "Server Slam"

Diablo 4 si prepara al lancio della nuova open beta prevista per questo mese con un trailer che dà il benvenuto al "Server Slam", nome scelto da Blizzard per questa nuova mandata di test sul gioco in arrivo poi a giugno in versione definitiva.

Per la precisione, la nuova beta pubblica di Diablo 4 andrà online dalle ore 21:00 di venerdì 12 maggio 2023 e proseguirà fino a domenica 14 maggio, per un fine settimana tutto dedicato allo stress test sui server del gioco, che si esaurirà in un'unica sessione.

Per prendervi parte è necessario scaricare il client apposito da Battle.net su PC e attraverso PlayStation Store su PS5 e Xbox Store su Xbox Series X|S.

Come riferito in precedenza con l'annuncio di questa nuova sessione di beta, i personaggi e i progressi non potranno essere trasportati dalla sessione di prova precedente, visto che il tutto è stato resettato.

Durante il Server Slam, i personaggi di Diablo 4 non potranno superare il livello 20, cosa che potrebbe rendere più complesso affrontare il World Boss, Ashava, che ricompenserà in caso di sconfitta con un elemento cosmetico per la cavalcatura da attivare nel gioco completo.

La versione di prova porterà nuovi aggiornamenti e contenuti rispetto alla beta precedente, con vari cambiamenti per le classi dei personaggi e layout semplificato dei dungeon. In linea con le modifiche annunciate da Blizzard, è stato effettuato un profondo ri-bilanciamento dei personaggi e vari cambiamenti sono stati applicati anche a interfaccia e sistemi di gioco.

La beta Server Slam di Diablo 4 sarà aperta a tutte le piattaforme, ovvero PC, PlayStation e Xbox. Permetterà anche di giocare in cooperativa locale a due giocatori su console. Di recente abbiamo visto un nuovo trailer dedicato alla classe Negromante.