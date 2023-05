Redfall, un video confronto fra Xbox e PC rivela diversi problemi

Redfall è protagonista di un primo video confronto fra le versioni Xbox e PC, realizzato dal velocissimo ElAnalistaDeBits, che mette in evidenza diversi problemi legati in particolare all'edizione console del controverso sparatutto di Arkane Studios.

Accolto dalla stampa internazionale con voti appena sufficienti, Redfall come sappiamo è attualmente privo di una modalità a 60 fps su Xbox Series X|S, ma a quanto pare non è quello l'unico limite tecnico dell'attesa esclusiva Xbox.

Se infatti su Xbox Series X la risoluzione adottata è un 2160p nativo, chiaramente a 30 fps, su Xbox Series S i promessi 1440p sono stati sostituiti da un 1080p, peraltro ricostruito: forse un indizio del fatto che i 60 fps sono stati rimandati principalmente per via del gap prestazionale fra i due modelli della piattaforma Microsoft.

ElAnalistaDeBits parla di caricamenti particolarmente rapidi su tutti e tre i sistemi testati, meno di sei secondi per far partire il gioco, ma su console elementi come ombre, distanza visiva, riflessi e texture sembrano tutti richiedere del lavoro extra che si spera verrà implementato rapidamente tramite aggiornamenti.

Nello specifico si evidenziano problemi con il caricamento delle texture, in particolare su Xbox Series S, mentre tutte le versioni soffrono di un leggero stuttering, ormai un aspetto tanto famigerato quanto tristemente noto dei titoli che girano su Unreal Engine 4.

Detto questo, su PC le prestazioni di Redfall appaiono generalmente discrete, e la possibilità di attivare il DLSS 3 sulle schede video NVIDIA RTX serie 4000 rappresenta un plus di grandissimo valore ai fini della fluidità del gameplay: ne parleremo in un articolo dedicato.