Xbox: la nuova interfaccia si mostra in una prima immagine, è molto più "pulita"

Come era stato promesso, Microsoft ha effettuato una rielaborazione dell'interfaccia di Xbox Series X|S e Xbox One, con il nuovo aspetto che è trapelato in una prima immagine mostrando i cambiamenti effettuati, con una dashboard che ora appare effettivamente molto più pulita di prima.

Come riferito in precedenza, gli ultimi aggiornamenti effettuati avevano portato a un'interfaccia troppo "densa" e affollata di icone, tile e informazioni, tanto da coprire completamente lo sfondo e rendere praticamente inutile una qualsiasi personalizzazione.

Una prima immagine della nuova interfaccia in arrivo per Xbox Series X|S e Xbox One

Gli utenti, a partire dal gruppo degli insider, avevano fatto notare questo problema e Microsoft aveva dunque deciso di ritirare l'ultimo aggiornamento ed effettuare una rielaborazione grafica generale.

In base a quanto è possibile vedere dalla prima immagine riportata qui sopra, sembra che i feedback siano stati ascoltati, visto che l'interfaccia di Xbox risulta ora molto più pulita e leggera, consentendo anche di vedere un'ampia porzione dello sfondo. La pagina principale presenta delle tile di dimensioni ridotte e disposte su due sole file, risultando in un minore affollamento dello schermo.

La selezione delle finestre sarà poi probabilmente personalizzabile da parte dell'utente, ma quello che si vede nell'immagine sono rimandi diretti ai giochi nella libreria (probabilmente gli ultimi eseguiti dall'utente), il link alla libreria completa e alcune finestre promozionali, in attesa di vedere come queste potranno essere ridistribuite e disposte in base alle preferenze dei giocatori.

La nuova interfaccia al momento è stata distribuita al ring alpha skip-ahead e alpha insider, dunque la distribuzione pubblica a tutti gli utenti dovrebbe avvenire nei prossimi mesi attraverso un aggiornamento standard al software di sistema.