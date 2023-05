Classifica Steam, Star Wars Jedi: Survivor debutta al primo posto

Star Wars Jedi: Survivor ha debuttato in prima posizione nella classifica Steam, superando anche le vendite dell'handheld Steam Deck e il misterioso MahjongSoul, che troviamo al terzo posto della top 10 forse per via di una promozione.

Star Wars Jedi: Survivor Steam Deck MahjongSoul Call of Duty: Modern Warfare 2 Age of Wonders 4 Naraka: Bladepoint Cult of the Lamb Armored Core 6: Fires of Rubicon Don't Starve Together FIFA 23

Un esordio del genere era nell'aria per l'atteso tie-in firmato Respawn Entertainment, se consideriamo che Star Wars Jedi: Survivor è stato il secondo miglior lancio di un gioco Star Wars su Steam, e questo nonostante i ben noti problemi che sembrano affliggere la versione PC.

A tal proposito, Star Wars Jedi: Survivor è stato giudicato il peggior porting per PC del 2023 da Digital Foundry, ma a brevissimo pubblicheremo un approfondimento per raccontarvi come gira il gioco sulla piattaforma Windows e quanto siano effettivamente gravi i suoi difetti.

Ambientato alcuni anni dopo gli eventi di Fallen Order, Survivor ci rimette nei panni del giovane Jedi Cal Kestis, ancora impegnato in una lotta senza quartiere contro le forze dell'Impero ma ritrovatosi da solo dopo che la sua squadra si è sciolta.

Una nuova minaccia, però, impone al gruppo di riunirsi: tutti i dettagli nella nostra recensione di Star Wars Jedi: Survivor.