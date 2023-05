È arrivato il momento di giocare a The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, ma a maggio 2023 non mancano altre uscite di spessore su PlayStation, Xbox, PC e Switch.

Fra i giochi in uscita a maggio 2023 su PlayStation, Xbox, PC e Switch c'è chiaramente un titolo che spicca fra tutti: ci riferiamo a The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, la nuova esclusiva Nintendo che si pone come un sequel diretto di Breath of the Wild e promette di elevarne ulteriormente il gameplay grazie all'introduzione di tante novità davvero entusiasmanti. Questo mese vede però anche il debutto di Redfall, lo sparatutto a base cooperativa coi vampiri sviluppato da Arkane Studios in esclusiva per Xbox, e delle versioni PS4 e Xbox One di Hogwarts Legacy: riuscirà l'ambizioso gioco su licenza firmato Avalanche a offrire un'esperienza di valore e contenuti anche sulle piattaforme di precedente generazione, bissando così il successo ottenuto lo scorso febbraio?

Age of Wonders 4 Age of Wonders 4, l'interfaccia di gioco In uscita su PC, PS5 e XSX il 2 maggio L'ultimo episodio della serie strategica targata Triumph Studios, Age of Wonders 4 miscela meccaniche 4X e un sistema di combattimento a turni mentre esploriamo nuovi mondi al comando di un Re Mago determinato a regnare grazie ai suoi potenti incantesimi, capo di una fazione che cresce e si sviluppa progressivamente nel corso di una lunga e intensa campagna single player. Fra una conquista e l'altra, una battaglia e l'altra, vedremo le nostre unità evolversi e potremo scegliere in che modo portare avanti la nostra crociata, distruggendo brutalmente gli avversari, combattendo con onore oppure stringendo alleanze e scoprendo tutte le sfaccettature tattiche di un'esperienza che promette di non deludere le aspettative degli appassionati del genere.

Redfall Redfall, i quattro protagonisti In uscita su PC e XSX il 2 maggio È un debutto fra le polemiche, quello di Redfall: l'importante esclusiva Xbox, in uscita a maggio dopo diversi rinvii, sarà priva al lancio di una modalità a 60 fps su console, il che si pone come una mancanza non di poco conto per uno sparatutto cooperativo come questo. Intrappolati su di un'isola coperta da una barriera che filtra i raggi del sole, imponendo una notte perenne, dovremo infatti dare la caccia ai vampiri per salvare gli abitanti della città ancora in vita. Una missione non semplice, ma che potremo portare a termine vestendo i panni di quattro differenti personaggi, ognuno dotato di abilità peculiari che gli consentono di distinguersi nel combattimento diretto, nei tiri dalla distanza, nelle azioni di infiltrazione o nella creazione di diversivi: Layla è una studentessa di ingegneria biomedica dotata di poteri telecinetici; Jacob un ex militare con un occhio magico e un corvo spettrale ai suoi comandi; Remi un ingegnere militare supportata da un robot; e infine Devincer è un criptozoologo con la passione per la creazione di armi. All'interno di un ampio open world liberamente esplorabile, da soli o insieme a quattro amici potremo cimentarci con missioni man mano più complesse e sfruttare a fondo tutte le nostre capacità per eliminare i vampiri che controllano la zona e i loro biechi servitori umani, mettendo in campo strategie offensive tanto efficaci quanto spettacolari in pieno stile Arkane Studios. Tutti punti critici che sono emersi nella recensione di Redfall e che dipingono questo gioco come una delle prime delusioni di questo 2023.

Hogwarts Legacy Hogwarts Legacy, un momento chiave delle prime fasi della campagna In uscita su PS4 e XOne il 5 maggio Dopo lo straordinario successo delle versioni PC, PS5 e Xbox Series X|S, premiato con dodici milioni di copie vendute, Hogwarts Legacy approda il 5 maggio anche su PS4 e Xbox One, puntando a espandere ulteriormente la propria base d'utenza e trasportando nel suo mondo magico ma pieno di insidie i possessori delle console Sony e Microsoft di precedente generazione. Se avete letto la recensione di Hogwarts Legacy, sapete già tutto: nei panni di uno studente della Scuola di Magia e Stregoneria del quinto anno, avremo modo di visitare le più iconiche e affascinanti location del Wizarding World, apprendere gli incantesimi più potenti, interagire con tanti personaggi e vivere emozionanti avventure ispirate all'universo narrativo creato da J.K. Rowling.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Link osserva il panorama In uscita su NSW il 12 maggio Indubbiamente il piatto forte del mese, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom è il sequel diretto di Breath of the Wild: una nuova, coinvolgente avventura in cui torneremo a vestire i panni dell'eroico Link per affrontare nuove missioni all'interno del regno di Hyrule, sconvolto da un cataclisma che ha consentito a un antico male di riemergere e ha causato la scomparsa della principessa Zelda. Il nostro compito sarà quello di salvarla, esplorando uno scenario che stavolta include una serie di isole volanti e dunque si sviluppa anche e soprattutto in verticale, consentendoci di visitare questi luoghi sospesi fra le nuvole grazie ad alcuni dei nuovi poteri di cui il protagonista è dotato, fra cui la capacità di riavvolgere gli eventi accaduti a determinati oggetti, come ad esempio un masso precipitato dall'alto. Alcuni giorni fa abbiamo provato The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom e possiamo confermare che il potere più interessante che gli autori hanno donato a Link è il Compositor: l'abilità di fondere diversi oggetti per creare armi e meccanismi anche complessi, come ad esempio veicoli tramite cui il nostro personaggio potrà spostarsi da un luogo all'altro, anche volando: se non è libertà questa...

Humanity Humanity e le sue originali meccaniche In uscita su PC, PS5 e PS4 il 16 maggio Humanity è il nuovo, originale action puzzle di Enhance Games: disponibile sin dal lancio nel catalogo di PlayStation Plus Extra e Premium, il gioco include una campagna composta da oltre novanta stage in cui dovremo superare una serie di ostacoli e affrontare numerosi nemici e boss mentre, al comando di un cane, conduciamo un gruppo di persone sempre più ampio verso la prossima, entusiasmante sfida. Dovremo imparare di volta in volta nuove azioni, come saltare, fluttuare, arrampicarsi e persino sparare, trovando le soluzioni giuste per ogni enigma e muovendoci all'interno di un affascinante mondo creato dal celebre visual designer Yugo Nakamura. Esaurita la componente single player, potremo inoltre accedere a una modalità creativa e costruire i nostri livelli per poi condividerli con la community. Avete letto il nostro provato di Humanity?

Firmament Firmament e le sue misteriose ambientazioni In uscita su PC il 18 maggio Realizzato da Cyan Worlds, il team autore di classici come Myst e Riven, Firmament propone la medesima formula puzzle adventure, catapultandoci anche in questo caso all'interno di un mondo fantastico e misterioso, che potremo visitare anche indossando un visore per la realtà virtuale. Apparentemente da soli e senza conoscere nulla del luogo in cui ci troviamo, dovremo risolvere enigmi sempre più ingegnosi, raccogliere oggetti fondamentali ed esplorare lo scenario. Al nostro fianco ci sarà un bizzarro dispositivo volante, l'Annesso: utilizzando tale apparecchio avremo modo di interagire con i tanti meccanismi sparsi all'interno dei tre diversi regni che costituiscono l'ambientazione di Firmament, cercando di avvicinarci con ogni nuovo passo a risolvere il mistero attorno a questo luogo.

LEGO 2K Drive LEGO 2K Drive, una sequenza di gara In uscita su PC, PS5, PS4, XSX, XOne e NSW il 19 maggio LEGO e 2K Games siglano una nuova collaborazione e il primo frutto di tale accordo è LEGO 2K Drive, un racer arcade che prova a miscelare insieme l'umorismo tipico dei tie-in a base di mattoncini di plastica e le meccaniche tradizionali dei kart racer, mettendoci alla guida di un ampio numero di veicoli che potremo personalizzare montando e smontando componenti, proprio come se avessimo a che fare con un set. Dotato di una campagna in single player, ma anche di un comparto multiplayer sia in locale che online, il gioco vanta una grafica coloratissima, proprio come da aspettative, che trasmette un notevole senso di velocità mentre sfrecciamo a tutta birra all'interno di scenari che vanno dalle città allo spazio, dai castelli medievali alla giungla. Ulteriori dettagli nel nostro provato di LEGO 2K Drive.

Amnesia: The Bunker Amnesia: The Bunker ci vedrà esplorare un buio sotterraneo In uscita su PC, PS4, XSX e XOne il 23 maggio La serie horror di Frictional Games torna su PC e console a maggio con il misterioso Amnesia: The Bunker, un'avventura che pare completamente ambientata all'interno di un bunker della Linea Maginot, in cui il protagonista del gioco si risveglia senza ricordare nulla: né come sia finito in quel luogo inquietante, né gli eventi legati al suo passato. Il nostro compito sarà dunque quello di guidarlo in un difficile percorso di recupero, facendo però attenzione alle tante trappole e alle terribili insidie che si nascondono nella struttura sotterranea, spaventose al punto da minacciare la sanità mentale del nostro personaggio, messa a dura prova anche dal buio costante dello scenario.

Miasma Chronicles In uscita su PC, PS5 e XSX il 23 maggio Dagli autori del brillante Mutant Year Zero: Road to Eden, Miasma Chronicles ci mette al comando di due fratelli diversi dal solito: il giovane Elvis, abbandonato dalla madre nella città mineraria di Sedentary; e Diggs, un robot a cui è stato assegnato il compito di proteggerlo. Entrambi nascondono dei segreti, come ad esempio il guanto che permette a Elvis di controllare il Miasma, una sostanza in grado di causare morte e distruzione. Nell'ambito di un'esperienza RPG a turni, ci troveremo ad affrontare un viaggio in cui i protagonisti proveranno a svelare il mistero dietro il Miasma e il loro stesso passato, attraversando un'America post-apocalittica piena di scenari tanto inquietanti quanto suggestivi, personaggi con cui interagire ma anche nemici sempre più forti da combattere: ne abbiamo parlato nel provato di Miasma Chronicles.

The Lord of the Rings: Gollum The Lord of the Rings: Gollum, il protagonista si nasconde alla vista dei nemici In uscita su PC, PS5, PS4, XSX, XOne e NSW il 25 maggio Dopo diversi rinvii, finalmente i fan dell'opera di J.R.R. Tolkien potranno vivere l'avventura di The Lord of the Rings: Gollum, in cui proprio l'inquietante creatura tormentata, succube dell'Unico Anello, è protagonista di una storia che si svolge prima degli eventi de La Compagnia dell'Anello, e in cui ci viene mostrato come Gollum abbia sfidato i campioni della Terra di Mezzo. Divisi fra due differenti personalità, quella mite e ingenua di Smeagol e quella malvagia di Gollum, appunto, dovremo nasconderci e procedere silenziosamente per evitare di essere scoperti nell'ambito di un gameplay che fa leva sull'elemento stealth e sull'impiego di oggetti e personaggi di supporto. Alcune settimane fa abbiamo provato The Lord of the Rings: Gollum, leggete com'è andata.