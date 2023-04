Miasma Chronicles: l'erede di Mutant Year Zero punta in alto

Ormai manca poco più di un mese alla pubblicazione - da tempo prevista per il prossimo 23 maggio - e gli sviluppatori di The Bearded Ladies stanno apportando gli ultimi ritocchi a quello che senza dubbio rappresenta il prodotto più grande a cui abbiano mai lavorato . Un vero e proprio juggernaut pronto ad alzare il sipario su quaranta ore di contenuti, su un universo confezionato con amore che vuole mettere in scena tutto il non-detto e il non-fatto nella dimensione del suo progenitore Mutant Year Zero. Gli autori sono molto fiduciosi e il progetto è attualmente in fase di rifinitura: abbiamo risposto all'invito di 505 Games e ci siamo precipitati in Svezia per provare la versione più recente di Miasma Chronicles , una versione nella quale siamo stati sguinzagliati senza alcun limite né direttiva di sorta, anzi, con la richiesta che provassimo a spingerci più in là possibile, confrontandoci con la maggior parte delle meccaniche di gioco.

Quando The Bearded Ladies ha presentato al mondo il suo Mutant Year Zero , la particolare formula chimica alla base dell'opera - fatta dell'anima strategica sottesa alla contaminazione narrativa - ha scatenato un'inaspettata reazione esplosiva. Anziché catturare nella rete gli estimatori dell'architettura fra tattica e gestione tipica di produzioni come XCOM, l'epopea delle creature antropomorfe ha fatto colpo sugli appassionati di giochi di ruolo, che sono rimasti stregati dall'ambientazione postapocalittica e dal particolare approccio adottato per la messa in scena del mondo di gioco.

Il medesimo discorso resta valido nell'orbita dei personaggi , anch'essi trattati con grande cura e dovizia di particolari. Che si tratti del sindaco di Sedentary, praticamente una testa in salamoia in stile Futurama che si muove innestata su un robot-ragno, o della misteriosa Jade, la giovane assassina che per prima si è unita alla coppia di protagonisti, i dettagli non sono mai lasciati al caso, molte animazioni sono state realizzate tramite mo-cap, e ciascuna comparsa può contare su un pregevole doppiaggio in lingua inglese . Insomma, la volontà di The Bearded Ladies è quella di costruire un mondo di gioco vivo e coerente, popolato da entità carismatiche volte ad animare piccole società ben inserite nell'universo narrativo, cancellando con un colpo di spugna gli scivoloni di Corruption 2029 attraverso un mosaico ben più vasto e all'apparenza più profondo.

La struttura di Miasma Chronicles è fortemente radicata nella componente narrativa e soprattutto nella costruzione del mondo , che prende vita attraverso una serie di piccole mappe aperte e fortemente caratterizzate sul fronte dell'estetica. Forte di una ricchezza di dettagli solitamente aliena al genere strategico, per certi versi più vicina all'ambizione che sorregge classici cRPG, ciascuna area può vantare una marcata ispirazione tematica arricchita da una fitta narrativa ambientale, pronta a svelare dettagli della "lore" e ricostruire piccole vicende attraverso i log che si possono recuperare negli anfratti delle strutture fatiscenti. L'approccio all'ambientazione, in tal senso, è ancor più aperto di quello tratteggiato in Mutant Year Zero, al fine di regalare la sensazione di poter imboccare percorsi multipli sin dai primi istanti dell'avventura, fosse anche solo per il semplice gusto di esplorare il mondo sconosciuto.

Il protagonista, Elvis, è un ragazzo che vive alla giornata nella nuova società postapocalittica , tentando di sfruttare il guanto che gli è stato donato dalla madre per attraversare un invalicabile muraglia di Miasma oltre la quale costei è apparentemente imprigionata, una misteriosa barriera protettiva che nessuno è mai riuscito a scalfire. A dargli manforte c'è suo "fratello" Diggs, un robot con il quale ha costruito un rapporto più che mai reale, per certi versi simile a quello che lega i celebri fratelli Edward e Alphonse Erlic al centro dei fondali di Fullmetal Alchemist. La strana coppia ha imparato come muoversi nel mondo ostile, ingraziandosi la popolazione dell'insediamento minerario di Sedentary attraverso continui scambi di favori, con il fine ultimo di imparare a sfruttare il fantascientifico guanto di Elvis per ricongiungersi con la madre scomparsa.

Siamo nel profondo sud degli Stati Uniti, idealmente nei pressi del Kentucky, nel mezzo delle paludi un tempo invase dagli alligatori lungo le immense arterie che intrecciavano poli distanti come Detroit e Atlanta. I cartelli autostradali, le automobili, i palazzi e l'asfalto non sono altro che reliquie di un'epoca scomparsa, le ultime testimonianze del passaggio dell'uomo prima dell'avvento del Miasma. Questo fenomeno - apparentemente legato alla questione ambientale - ha infatti portato in un futuro imprecisato al totale annientamento della civiltà, riducendo le poche comunità superstiti a piccoli villaggi di fortuna costantemente tenuti sotto scacco da orde di creature mutanti, fra branchi di letali rane bipedi e imponenti alberi tramutatisi in treant assassini.

Tutti questi elementi contribuiscono a disegnare il particolare fondale di Miasma Chronicles, una sorta di evoluzione della più classica formula strategica , spogliata dell'elemento gestionale per puntare tutto sul potenziamento degli insegnamenti di Mutant Year Zero. Vestendo i panni di Elvis ci si muove nei confini di un mondo nel quale capita di leggere, di dialogare, di esplorare, di combattere, insomma, di prender parte a tutta una serie di interazioni che deviano considerevolmente dalla tradizione dei videogiochi a turni basati sulla griglia.

Viene da sé che le caratteristiche da RPG giocano un ruolo determinante anche in materia di sviluppo dei protagonisti : ciascuno di essi accumula punti esperienza ed è libero di sfruttarli per costruire il proprio Skill Deck, un albero delle abilità che può essere resettato in qualsiasi momento e che consente di mescolare potenziamenti attivi e passivi al fine di realizzare build uniche, anche fosse per un singolo scontro particolarmente complicato. Lo stesso discorso vale per gli equipaggiamenti, che spaziano dalle armi fino agli accessori, passando per i consumabili, per arrivare a una lunga serie di innesti determinanti per accrescere il potenziale dei membri della squadra.

Questa ispirazione esplode nel contesto delle missioni collaterali , veri e propri compiti assegnati dai superstiti disseminati nel mondo di gioco che pongono gli eroi dinanzi a sfide decisamente più impegnative rispetto a quelle che punteggiano il sentiero della trama. In tali occasioni un messaggio avverte il giocatore della pericolosità delle battaglie all'orizzonte, lasciandolo libero di tentare la fortuna solo quando si sentirà più preparato oppure di adottare complesse tattiche non convenzionali per poter strappare una vittoria all'apparenza quasi impossibile.

La stessa struttura del mondo suggerisce l'approccio trasversale alle regole dell'esperienza strategica, che in Miasma Chronicles vivono dell'intreccio con la formula RPG . È emblematico il caso di Sedentary, il piccolo villaggio d'ispirazione cyberpunk che s'incontra nei primi battiti dell'avventura e che non è solamente la prima tappa del viaggio narrativo, ma si rivela una culla di personaggi mossi da dialoghi a risposta multipla, spesso fonte di missioni e ricompense secondarie. Pur essendo radicata nel racconto, l'avventura di Elvis e Diggs vuole abbracciare un'architettura di più ampio respiro: non solo è consentito esplorare piccole aree volte esclusivamente ad alimentare il tessuto della lore, ma anche le zone più elaborate come Gator Park - un parco a tema preistorico invaso da rane mutanti - ospitano sempre qualche diramazione opzionale che custodisce ricompense segrete, sempre ben sorvegliate.

Si combatte!

L''elemento stealth e le imboscate possono cambiare completamente l'esito degli scontri

Nonostante ciò, quella offerta da Miasma Chronicles resta un'esperienza strategica dura e pura, con tutte le complessità del caso. La tipica difficoltà del genere è mitigata da un selettore - che mette sul piatto quattro diverse opzioni tra cui una modalità storia - ma soprattutto da due diverse varianti della formula tattica: la prima è pensata per i puristi e si fonda su percentuali reali - nel senso che un colpo col 97% di probabilità di andare a segno avrà effettivamente il 3% di possibilità di mancare il bersaglio - mentre la seconda adotta un approccio più permissivo, volto a rendere meno impattanti le variabili numeriche e più consistente la scelta del giocatore. Inoltre, da Mutant Year Zero è stata ripescata anche la fondamentale importanza della furtività e della preparazione, due fattori che rendono lo studio di ogni imminente scontro un elemento essenziale nell'economia del gameplay.

Oltre a poter controllare singolarmente tutti i membri del gruppo al fine di riposizionarli prima di lanciare le imboscate, è possibile sfruttare il fucile da cecchino silenziato di Jade per abbattere con un sol colpo le minacce meno pericolose, senza che i loro galoppini si accorgano di nulla né abbiano il tempo di reagire. Per chi pianifica con attenzione, l'esito di alcune battaglie è già deciso ancor prima di sparare il primo colpo, e i giocatori più pazienti possono sfruttare fino in fondo l'elemento stealth al fine di aggredire e sopraffare orde di nemici all'apparenza inavvicinabili. Tuttavia, volente o nolente, arriva sempre il momento di gettarsi nel vivo del combattimento, ed è allora che l'anima strategica di Miasma Chronicles emerge con tutta la prepotenza del caso.

Per il resto, la struttura resta vicinissima alle radici della strategia basata su griglia

La struttura è quella della tradizionale esperienza strategica a turni fondata sulla griglia: ciascun personaggio può contare su due punti azione da sfruttare al fine di muoversi, sparare, ricaricare, utilizzare consumabili e ovviamente abilità, giocando col sistema di coperture per tenere sotto scacco le unità nemiche. Se già la varietà dell'arsenale si presenta più che buona - fra lanciadischi i cui colpi rimbalzano sullo scenario e devastanti shotgun che coprono aree estese - questa diventa ottima grazie all'intervento delle abilità. Accanto a intramontabili classici del genere, come l'Overwatch per sorvegliare una determinata area o la possibilità di muoversi e sparare nel medesimo turno, brillano gli attacchi legati al Miasma: sfruttando un'ulteriore risorsa indipendente dai Punti Azione, è possibile sollevare i nemici per scagliarli ovunque nello scenario o addirittura scatenare fulmini a catena per folgorare interi gruppi di avversari, secondo un sistema che - per gli appassionati della formula a turni - strizza l'occhio alle Abilità Sorgente incontrate in Divinity: Original Sin II.

Se, da una parte, le caratteristiche uniche che contraddistinguono i protagonisti consentono di imbastire strategie d'ogni genere, bisogna fare i conti anche con la varietà dei nemici, che è decisamente più pronunciata di quanto potessimo immaginare. Le rane mutanti tendono già di per sé a mandare in battaglia una pletora di unità differenti - dagli sciamani in grado di curare i compagni fino agli evocatori che convocano avversari aggiuntivi - ma nel corso della prova ci siamo imbattuti in predoni umani, enormi alberi animati e robot assassini, tanto che lo spettro della ripetitività si potrebbe dire del tutto scongiurato. Si tratta, in buona sostanza, di un netto potenziamento della formula introdotta in Mutant Year Zero, volenteroso di moltiplicare tanto le opzioni di sviluppo e personalizzazione quanto gli elementi tattici di cui tener traccia, mitigando la curva della difficoltà grazie all'ausilio dell'elemento RPG.