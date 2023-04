Nintendo Switch: disponibili nuovi sconti sulla serie Super Mario per festeggiare il film

Nintendo ha lanciato sull'eShop di Nintendo Switch la seconda mandata di offerte per i giochi del franchise di Super Mario per festeggiare il debutto nelle sale cinematografiche di Super Mario Bros. Il Film.

Nello specifico fino al 4 maggio 2023, potrete acquistare Mario Kart 8 Deluxe, Super Mario Odyssey, New Super Mario Bros. U Deluxe e Captain Toad: Treasure Tracker a un prezzo nettamente inferiore rispetto a quello standard. Nello specifico:

Mario Kart 8 Deluxe a 39,99 euro, anziché 59,99 euro - sconto del 33%

Super Mario Odyssey a 39,99 euro, anziché 59,99 euro - sconto del 33%

New Super Mario Bros. U Deluxe a 39,99 euro, anziché 59,99 euro - sconto del 33%

Captain Toad: Treasure Tracker a 27,99 euro, anziché 39,99 euro - sconto del 30%

Come possiamo vedere tra i giochi di Mario in offerta ci sono anche Mario Kart 8 Deluxe e Super Mario Odyssey, due dei titoli di maggior successo non solo del franchise ma dell'intero parco titoli di Nintendo Switch, dunque se ancora non li avete giocati le promozioni lanciate sull'eShop sono un'ottima occasione per rimediare.

