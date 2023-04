PlayStation Plus Extra e Premium, maggio 2023: il primo gioco gratis è Humanity

Sony ha già annunciato il primo gioco gratis per gli abbonati a PlayStation Plus Extra e Premium nel mese di maggio 2023: si tratta di Humanity, l'originale puzzle game di Enhance Games, che sarà disponibile a partire dal 16 maggio su PS5 e PS4.

C'è dunque una data di uscita ufficiale per Humanity, che abbiamo provato il mese scorso e che promette di offrire un'esperienza davvero originale, giocabile peraltro sia normalmente che indossando un visore per la realtà virtuale PlayStation VR2.

È interessante anche il trailer che Sony ha realizzato per annunciare la data di lancio di Humanity: un video ispirato agli spot televisivi classici giapponesi, come si evince anche dall'effetto VHS applicato alle sequenze e all'assurdità delle situazioni rappresentate.

Come detto, Humanity non è il primo gioco a debuttare nel catalogo PlayStation Plus dal day one: è appena successo a Meet Your Maker (recensione), in questo caso per tutti gli abbonati, e magari accadrà ancora in futuro, al fine di conferire maggiore interesse al servizio Sony.