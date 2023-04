Cyberpunk 2077: disponibile un nuovo hotfix per la versione PC

CD Projekt RED ha pubblicato un nuovo hotfix per la versione PC di Cyberpunk 2077, che ora è disponibile per il download per tutti i giocatori. Nello specifico risolve due crash, di cui uno relativo alle fasi finali del gioco, e modifica le impostazioni per il Dynamic Resolution quando sia attiva il Path Tracing.

Oltre a questo pare non ci siano state altre modifiche degne di nota, come confermato nelle note condivise sul sito ufficiale del gioco, che riportiamo di seguito:

"Un hotfix per Cyberpunk 2077 è ora disponibile su PC! Tra i vari problemi risolti ci sono anche i due crash più frequenti, incluso quello che accadeva durante la missione finale. Inoltre l'impostazione per il Dynamic Resolution Scaling sarà effettivamente non disponibile quando il Path Tracing è attivo."

"L'aggiornamento non cambierà la versione di gioco visibile nel menù principale, ma potrebbe andare ad influire sulle mod installate."

L'hotfix segue la patch 1.62 della versione PC di Cyberpunk 2077 che ha aggiunto il Ray Tracing Overdrive, ovvero un'applicazione piuttosto avanzata della tecnologia path tracing, che migliora ulteriormente l'illuminazione e i riflessi globali del gioco, che richiede di conseguenza una configurazione prestante che monta, ad esempio, le RTX della serie 40.