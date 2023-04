Classifica giapponese: Mega Man Battle Network primo fra i giochi, PS5 fra le console

Mega Man Battle Network Legacy Collection ha debuttato al comando della classifica giapponese: la raccolta prodotta da Capcom ha evidentemente risvegliato l'interesse dei fan di Mega Man, che le hanno consentito di superare Kirby's Return to Dream Land Deluxe.

Per quanto riguarda invece la top 10 console, PS5 si conferma prima e guadagna un po' di margine su Nintendo Switch rispetto alla settimana scorsa: i problemi di fornitura sono ormai un ricordo del passato per la piattaforma Sony, che può dunque esprimere tutto il proprio potenziale.

[NSW] Mega Man Battle Network Legacy Collection - 52,375 (New) [NSW] Kirby's Return to Dream Land Deluxe - 11,372 (384,987) [NSW] Pokemon Scarlatto e Violetto - 9,499 (4,991,374) [NSW] Mario Kart 8 Deluxe - 9,071 (5,243,555) [PS4] Mega Man Battle Network Legacy Collection - 7,871 (New) [NSW] Minecraft - 7,307 (3,106,167) [PS4] Resident Evil 4 - 7,189 (120,636) [NSW] Splatoon 3 - 7,147 (3,985,494) [NSW] Nintendo Switch Sports - 5,564 (1,056,390) [NSW] Dokapon Kingdom: Connect - 5,411 (New)

Come si può vedere, la top 10 software è quasi un monopolio assoluto di Nintendo Switch e Pokémon Scarlatto e Violetto sono vicinissimi a superare quota 5 milioni di copie solo in patria: un risultato eccellente per l'ultimo episodio della serie, dopo il miglior lancio di sempre con oltre 10 milioni di copie vendute.