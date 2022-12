PS5: Jim Ryan si scusa per i problemi di approvvigionamento in Asia, afferma che sono risolti

Jim Ryan si è scusato per i problemi di approvvigionamento di PS5 nei territori asiatici e ha affermato che per il momento il numero di console sarà sufficiente per gli appassionati che vogliono farsi un regalo in periodo natalizio e all'inizio del 2023.

Jim Ryan ha precisamente affermato: "Vorremmo segnalare che abbiamo risolto i problemi di approvvigionamento a lungo termine di PlayStation 5 e saremo in grado di consegnare ai clienti del Giappone e dell'Asia le console per il periodo di fine anno e per l'inizio del 2023. Ci scusiamo per ogni inconveniente e apprezziamo enormemente la vostra comprensione e la vostra cooperazione."

"Molti giochi affascinanti sono nati in Giappone e in Asia nel 2022 e non vedo l'ora di rendergli onore per i loro grandiosi risultato quest'oggi. PlayStation continuerà a puntare a essere "Il miglior posto per giocare" per tutti".

La dichiarazione tocca solo il mercato asiatico, ma è normale visto che arriva in concomitanza con un evento dedicato proprio al Giappone e all'Asia. I PlayStation Partner Awards 2022 celebrano i giochi di tali regioni.

Speriamo che lo stesso si possa dire per il mercato europeo e precisamente per quello italiano. Per il momento è sempre difficile trovare una PS5, anche se la situazione sta pian piano migliorando, con sempre più console vendute a prezzo non maggiorato su Amazon Italia, ad esempio.

Vi ricordiamo anche che sono aperti gli inviti per i preordini su Amazon Italia di PS VR2 e il nuovo DualSense Edge.