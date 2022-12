The Witcher: la showrunner chiede di continuare a supportare la serie TV dopo l'addio di Cavill

Lauren Hissrich, showrunner di The Witcher, ha dichiarato di "comprendere appieno" il motivo per cui i fan sono furiosi per l'imminente addio di Henry Cavill dalla serie Netflix. Tuttavia, ha anche invitato la fanbase di The Witcher a continuare a sostenere il cast e la troupe, aggiungendo che il mancato sostegno andrebbe a scapito del prossimo spin-off - Blood Origin - e delle future stagioni della serie principale di The Witcher.

"È un grosso problema anche per noi", ha ammesso Hissrich quando le è stato chiesto da Techradar cosa ne pensava della reazione negativa dei fan all'imminente uscita di scena di Cavill. "Ed è questo il punto: ci sono molte chiacchiere e voci di corridoio e capiamo perfettamente perché i fan le ascoltino."

"Quello che voglio dire è che vi prego di guardare la terza stagione di The Witcher, in modo da poter far proseguire la serie. Ovviamente, [la partenza di Cavill] è una notizia enorme. La questione è però legata anche a Blood Origin, a Declan [de Barra, showrunner di Blood Origin], al cast e alla troupe. Questo è il loro momento sotto i riflettori".

Il vecchio Geralt e il nuovo Geralt della serie TV di The Witcher

Molte voci sono circolate in rete da quando si è diffusa la notizia della partenza di Cavill: molti fan che hanno ipotizzato un litigio tra Cavill e gli sceneggiatori e i produttori per la direzione della storia dello show. Precisiamo però che Cavill non ha espresso astio nei confronti del team creativo della serie nel suo post su Instagram in merito all'abbandono della serie TV di Witcher. Ha invece chiesto a Liam Hemsworth di portare avanti l'eredità di Geralt nell'adattamento live-action.

Cavill è un grande fan della serie The Witcher e dei videogiochi e ha sempre affermato di aver amato il doppiaggio videoludico di Geralt, tanto da voler proporre una versione simile per la serie TV. Tra l'altro, persino il doppiatore di Geralt è triste per l'addio di Henry Cavill alla serie Netflix.