The Witcher, il doppiatore di Geralt è triste per l'addio di Henry Cavill alla serie Netflix

Il doppiatore di Geralt di Rivia nei videogiochi di The Witcher, Doug Cockle, si è detto triste per l'addio di Henry Cavill alla serie prodotta da Netflix, annunciato alcuni giorni fa dall'attore inglese.

A poche ore dalla data di uscita di The Witcher 3: Wild Hunt su PS5 e Xbox Series X|S, arriva dunque un'importante testimonianza che conferma la delusione e il malumore per quanto accaduto alla riduzione televisiva dell'opera di Andrzej Sapkowski.

"Credo che quanto successo sia molto triste", ha detto Cockle, "e ci sono tante persone che speculano sui motivi per cui ha deciso di andarsene, ma al di là delle ragioni penso che sia triste perché Henry ha fatto un lavoro straordinario come Geralt di Rivia."

I due attori si sono incontrati a Londra, in occasione dell'anteprima della serie Netflix, e hanno passato un paio d'ore a discutere del mondo di The Witcher nonché di cosa implichi interpretare il personaggio di Geralt di Rivia.

"Ricordo che abbiamo parlato di Superman, di Geralt e di The Witcher, e se ricordo bene avevamo pareri simili sul personaggio. Concordava con me sul fatto che non si tratti di un personaggio privo di emozioni, ed è una cosa che possiamo vedere nella sua performance."

"Dunque sì, sono triste che se ne vada. Auguro a Liam Hemsworth tutto il meglio per questo ruolo, sono entusiasta di scoprire cosa farà ma ripeto, sono triste di vedere Harry andar via perché sono convinto che abbia fatto un fantastico lavoro."