Tekken 8 non uscirà su PS5, Xbox Series X|S e PC prima di aprile 2023

Stando alle dichiarazioni degli alti papaveri di Bandai Namco durante l'ultimo incontro con gli azionisti, Tekken 8 non arriverà nei negozi prima dell'aprile del 2023.

Come riporta Insider Gaming, alla domanda di uno degli investitori che chiedeva se nel prossimo anno fiscale di Bandai Namco vedremo nuove esperienze di valore come Elden Ring, i dirigenti della compagnia hanno risposto: "Stiamo pianificando un grande numero di progetti. Anche Tekken 8 è in sviluppo con l'obiettivo di pubblicarlo nell'anno fiscale 2023 o più tardi".

L'anno fiscale 2022 di Bandai Namco ci concluderà il 31 marzo 2023, dunque il lancio di Tekken 8 potrebbe avvenire da aprile in poi. Considerando le dichiarazioni della dirigenza non è da escludere neppure che sarà necessario attendere addirittura l'anno fiscale 2024 prima del debutto nei negozi.

Tekken 8, un'immagine tratta dal primo trailer ufficiale

Purtroppo non è facile prevedere un possibile periodo di uscita per il nuovo picchiaduro, considerando che i precedenti capitoli sono usciti in periodo dell'anno differenti: Tekken 7 a giugno, Tekken 6 a ottobre e Tekken 5 a marzo in Europa.

Allo stesso modo non sappiamo a che punto siano i lavori sul gioco, dato che per il momento abbiamo visto solo il gameplay del trailer d'annuncio. In un'intervista il producer Katsuhiro Harada ha dichiarato che Tekken 8 è stato disegnato da zero per sfruttare al meglio l'Unreal Engine 5, senza riutilizzare alcun asset del precedente capitolo.