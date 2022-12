Dragon Quest Treasures, un video di gameplay con 10 minuti di gioco

Dragon Quest Treasures è stato mostrato da Game Informer con un video di gameplay della durata di circa dieci minuti in cui trovano posto diversi elementi del gioco, in uscita fra pochissimo su Nintendo Switch: sarà disponibile a partire dal 9 dicembre.

A qualche settimana dall'overview trailer che spiega tutto su Dragon Quest Trasures, il filmato ci consente di dare nuovamente un'occhiata alle meccaniche che caratterizzano l'interessante prequel di Dragon Quest XI e il suo sistema di combattimento in tempo reale.

Come sappiamo, la campagna di Treasures ci metterà al comando di Erik e Mia, due ragazzini che sognano di esplorare il mondo in cerca di avventure e un giorno vengono accontentati da due bizzarre creature, Misha e Suyn, che grazie al potere dei Dragon Dagger li proiettano nel magico mondo di Draconia.

"Draconia è un luogo enorme, ed Erik, Mia e i loro strambi e simpatici compagni avranno bisogno di aiuto per trovare tutti i tesori lì nascosti. Faranno amicizia con una varietà di mostri molto socievoli, e li inviteranno a unirsi al loro gruppo", si legge nella sinossi di Dragon Quest Treasures.

"Usando le visioni magiche delle belve e le loro straordinarie capacità di trovare oggetti preziosi, i nostri eroi correranno veloci come il vento, scaleranno ripide pareti di roccia con un solo salto e supereranno in volo abissi profondissimi per scovare i tesori nascosti anche negli anfratti più segreti e apparentemente inaccessibili!"