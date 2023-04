Cyberpunk 2077, patch 1.62 disponibile su PC: porta il Ray Tracing: Overdrive Mode

Cyberpunk 2077 ottiene in queste ore la patch 1.62, piuttosto attesa perché introduce, al momento solo su PC, il Ray Tracing attraverso l'Overdrive Mode, che aggiunge una tecnologia piuttosto sofisticata per la gestione delle luci.

Come riferito in precedenza, la patch 1.62 di Cyberpunk 2077 introduce il ray tracing di tipo path traced, ovvero un'applicazione particolarmente avanzata della tecnologia grafica in questione, attivabile attraverso la modalità Overdrive azionabile con l'aggiornamento disponibile da oggi su PC.



Da notare che tale opzione può essere attivata solo sulle configurazioni hardware più avanzate, ovviamente solo avendo delle schede video che siano compatibili con il ray tracing, come le Nvidia RTX di nuova generazione o le ultime schede AMD.

Con l'applicazione della patch viene aggiunto il preset grafico Ray Tracing: Overdrive, disponibile all'interno delle opzioni grafiche e che consente anche di catturare screenshot in grado di sfruttare il path tracing. Si tratta di un sistema di rendering completamente nuovo e particolarmente avanzato per Cyberpunk 2077, ancora in via di perfezionamento e per questo definito "Technology Preview" da CD Projekt RED.

Il Ray Tracing: Overdrive Mode è attualmente supportato da NVIDIA GeForce RTX 40 Series (da 4070 Ti in su) e a partire dalle NVIDIA GeForce RTX 3090 ma solo con risoluzione 1080p, e 30 fps. Anche altre GPU sono compatibili, ma è necessario avere almeno 8 GB di memoria grafica dedicata e le performance sono ovviamente da valutare.

Con l'aggiornamento è stata introdotta anche la funzione NVDIA DLAA che è un nuovo sistema di anti-aliasing che dovrebbe migliorare ulteriormente la qualità dell'immagine.

Da notare che tra poco, alle ore 14:00, Pierpaolo Greco mostrerà l'applicazione di questa nuova patch con ray tracing in Cyberpunk 2077 in una diretta live speciale, dedicata interamente a questo interessante aggiornamento per il gioco CD Projekt RED su PC, che potete vedere sul nostro canale Twitch o attraverso l'embed riportato qui sopra.