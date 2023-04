Classifica Steam: Deck primo, seguito da Resident Evil 4 Remake e FIFA 23

È arrivata la nuova classifica settimanale dei giochi e hardware più venduti su Steam in base ai ricavi complessivi. Questa volta ritroviamo al primo posto Steam Deck, mentre Resident Evil 4 Remake scivola in seconda posizione. Di seguito la top 10 al completo della settimana del 4 - 11 aprile 2023:

Steam Deck Resident Evil 4 FIFA 23 Dredge The Elder Scrolls Online Call of Duty: Modern Warfare 2 Sons of the Forest Rust Hogwarts Legacy Demonologist

Dopo due settimane ai vertici della classifica di Steam, Resident Evil 4 Remake è sceso in seconda posizione, comunque ottima, lasciando nuovamente la vetta a Steam Deck. FIFA 23 sale in terza posizione, un po' per l'entusiasmo scaturito dall'annuncio di EA Sports FC, il nuovo nome della serie a partire da quest'anno, e un po' per lo sconto del 70% in cui viene venduto il gioco in questi giorni.

Per il resto nella classifica troviamo dei sempreverdi come Hogwarts Legacy, Call of Duty: Modern Warfare 2, Rust e Sons of the Forest. Rispetto alla settimana scorsa Dredge, il simulatore di pesca con elementi horror di cui abbiamo tessuto le lodi nella nostra recensione, invece è salito di una posizione, classificandosi quarto.