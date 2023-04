Inscryption è ora disponibile a sorpresa anche su Xbox Series X|S e Xbox One

Praticamente a sorpresa, considerando che il suo arrivo su queste piattaforme non era stato comunicato in precedenza, Inscryption è ora disponibile anche su Xbox Series X|S e Xbox One, dopo essere stato lanciato su PC ed essere stato messo a disposizione anche sulle altre console.

Si tratta di uno dei migliori indie usciti in questi anni, non per nulla premiato a GDC e IGF Awards 2022: la creatura di Daniel Mullins si presenta come un'altra strana elaborazione da parte di uno sviluppatore che ha già dimostrato di utilizzare il medium videoludico in maniere decisamente originali.

In questo caso, l'autore dello strano e inquietante Pony Island ha costruito un bizzarro horror psicologico strutturato come un gioco di carte, che però nasconde un sostrato più ampio, diventando una sorta di avventura che si estende anche al di là del tavolo da gioco in cui si svolgono gli scontri a suon di carte. Quello che sembra iniziare come diabolico deckbuilder si trasforma presto in qualcosa di totalmente diverso.

In parte deckbuilder roguelike, in parte rompicapo con enigmi in stile escape-room e in parte horror psicologico, Inscryption è stato uno dei giochi indie più interessanti del del 2021 su PC ed è poi arrivato prima su PlayStation e successivamente su Nintendo Switch. A questo punto è disponibile anche su Xbox e lo potete trovare a questo indirizzo al prezzo di 19,99 euro. Per conoscerlo meglio, vi rimandiamo alla nostra recensione di Inscryption.