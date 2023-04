Classifica Steam: Resident Evil 4 Remake primo, The Last of Us Parte 1 è terzo

Puntuale come ogni settimana, SteamDB ha svelato la classifica dei giochi e hardware più venduti su Steam in base ai ricavi. Resident Evil 4 Remake conquista la vetta della top 10 per la seconda settimana consecutiva, mentre The Last of Us si è aggiudicato il terzo posto, subito dopo Steam Deck.

Di seguito la classifica:

Resident Evil 4 Remake Steam Deck The Last of Us Parte 1 FIFA 23 Dredge Naraka: Bladepoint Smalland: Survive the Wilds Call of Duty: Modern Warfare 2 Sons of the Forest Forza Horizon 5

Come possiamo vedere The Last of Us Parte 1 rispetto alla scorsa settimana ha guadagnato un buon numero di posizioni, nonostante i problemi del porting, di cui abbiamo parlato anche nella nostra recensione della versione PC. Sons of the Forest e Forza Horizon 5 invece scivolano rispettivamente in nona e decima posizione.

Dredge, il simulatore di pesca con elementi horror di cui abbiamo tessuto le lodi nella nostra recensione, conquista un ottimo quinto posto nella settimana di lancio, mentre Smalland: Survive the Wilds si è classificato sesto.

Per il momento invece Resident Evil 4 Remake sembra inarrestabile, forte anche del primato nella classifica retail inglese per due settimane consecutive e ben tre milioni di copie vendute solo al lancio, dimostrando il grande successo del rifacimento realizzato da Capom.