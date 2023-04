Xbox Game Pass: Quantum Break tornerà il "prima possibile", dice Microsoft

Come forse saprete, Quantum Break recentemente ha abbandonato il catalogo di Xbox Game Pass, pur trattandosi di un'esclusiva console Xbox. Ebbene a quanto pare si tratta di una rimozione temporanea e stando alle parole di Microsoft dovrebbe tornare nel servizio presto.

Tramite una nota inviata al portale tedesco XboxDynasty, la compagnia di Redmon ha spiegato che il titolo di Remedy è stato rimosso dal Game Pass per via di "problemi di licenza", ma che il team di Xbox sta lavorando per risolverli e reinserirlo nel catalogo il "prima possibile".

Non è stata indicata una finestra temporale, neppure indicativa, quindi dubitiamo che Quantum Break apparirà già nella prossima mandata di giochi in arrivo sul servizio, che salvo sorprese verrà svelata oggi pomeriggio. Se proprio non ce la fate ad aspettare, vi segnaliamo che il titolo di Remedy è disponibile al prezzo promozionale di 7,99 euro sullo store di Xbox, con uno sconto dell'80%.

Rimanendo in tema, ecco invece i giochi Xbox e PC che lasceranno il catalogo del Game Pass nel mese di aprile 2023, che includono Life is Strange: True Colors e Rainbow Six: Extraction.