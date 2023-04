Star Wars Jedi: Survivor avrà il nuovo livello di difficoltà "Jedi Padawan"

Grazie alle anteprime e le interviste pubblicate nelle ultime ore sono emersi nuovi dettagli su Star Wars Jedi: Survivor. Uno di questi è che il sequel includerà un nuovo livello di difficoltà, chiamato "Jedi Padawan", che sarà una via di mezzo tra "Modalità Storia" e "Cavaliere Jedi".

Questo dettaglio arriva dal portale Sirius Gaming, che spiega che nel gioco ci saranno dunque cinque livelli di difficoltà, ovvero i quattro già presenti in Fallen Order a cui ora si aggiunge Jedi Padawan. Quest'ultima sarà la seconda opzione più facile del gioco, quindi richiederà più impegno della Modalità Storia, pensata fondamentalmente per godersi la narrazione senza pressioni, ma meno di Cavaliere Jedi, che invece rappresenta fondamentalmente la difficoltà standard.

La nuova opzione è stata introdotta dagli sviluppatori in quanto stando ai dati in loro possesso ben il 40% dei giocatori ha optato per la modalità Storia in Fallen Order e che il gap di abilità richiesto tra questa modalità e Cavaliere Jedi era troppo ampio, dunque era necessario un ulteriore livello di difficoltà intermedio in Star Wars Jedi: Survivor per andare incontro alle esigenze di un numero superiore di persone.

Chi è in cerca di una sfida in ogni caso può sempre mettersi alla prova con "Maestro Jedi" e "Gran Maestro Jedi", dove il tempismo della parata è più stringente e i nemici attaccano con maggiore veemenza e infliggono danni incrementati.

Star Wars Jedi: Survivor sarà disponibile per PC, Xbox Series X|S e PS5 a partire dal 28 aprile 2023. Giusto ieri abbiamo pubblicato sulle pagine di Multiplayer.it il nostro provato della nuova avventura di Cal Kestis. Ieri inoltre abbiamo scoperto che nel sequel sarà possibile costruire un insediamento e che il protagonista conserverà le abilità padroneggiate nel primo gioco.