Star Wars Jedi: Survivor consentirà di costruire un insediamento per Cal Kestis e i suoi compagni d'avventura, stando a quanto rivelato dagli sviluppatori di Respawn Entertainment nell'ambito di un post pubblicato sul PlayStation Blog.

Mentre si trova su Koboh, il pianeta di cui abbiamo parlato anche nel nostro provato di Star Wars Jedi: Survivor, il protagonista del gioco potrà visitare Rambler's Reach, una sorta di hub dove avrà modo di incontrare tanti personaggi differenti e svolgere anche altre attività.

Fra queste c'è la possibilità di curare giardini, reclutare persone che possano aiutarci con le riparazioni della struttura o persino svolgere ruoli di intrattenimento per ravvivare l'ambiente: tutti questi meccanismi contribuiranno a migliorare la vita di chi frequenta questo luogo e, di conseguenza, quella di Cal.

Come riportato poco fa, tra le novità di Star Wars Jedi: Survivor c'è il fatto che Cal conserverà le abilità di Fallen Order anziché ripartire da zero come un Padawan, il che darà un'idea dei progressi compiuti dal personaggio in questo lasso di tempo.

Tutto il resto lo scopriremo il prossimo 28 aprile, quando il gioco targato Respawn Entertainment farà il proprio debutto nelle versioni PC, PS5 e Xbox Series X|S.